Preokret stiže preko Panonske nizije! Vojvodina prva na udaru hladnog fronta Evo kada kreću pljuskovis grmljavinom

Dnevnik pre 2 sata
Preokret stiže preko Panonske nizije! Vojvodina prva na udaru hladnog fronta Evo kada kreću pljuskovis grmljavinom

Nakon sunčanih i veoma toplih dana, Srbiju već sutra očekuje promena vremena.

Hladni front koji se trenutno premešta preko centralne Evrope doneće naoblačenje, kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U ovom trenutku snažan oblačni sistem prati hladni front koji se kreće preko centralne Evrope, a već tokom sutrašnjeg dana stići će i do naše zemlje. Naoblačenje će Srbiju zahvatiti već od jutarnjih sati, kada se prve padavine očekuju u Vojvodini. Tokom prepodneva kiša i pljuskovi biće uglavnom
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