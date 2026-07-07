Preokret stiže preko Panonske nizije! Vojvodina prva na udaru hladnog fronta Evo kada kreću pljuskovis grmljavinom

Nakon sunčanih i veoma toplih dana, Srbiju već sutra očekuje promena vremena.

Hladni front koji se trenutno premešta preko centralne Evrope doneće naoblačenje, kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. U ovom trenutku snažan oblačni sistem prati hladni front koji se kreće preko centralne Evrope, a već tokom sutrašnjeg dana stići će i do naše zemlje. Naoblačenje će Srbiju zahvatiti već od jutarnjih sati, kada se prve padavine očekuju u Vojvodini. Tokom prepodneva kiša i pljuskovi biće uglavnom