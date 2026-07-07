Burna rasprava u Skupštini Srbije: Vlast i opozicija ukrstile argumente o zakonima i evropskim preporukama

Rasprava o Zakonu roditelj-negovatelj obeležila je drugi dan vanrednog zasedanja Narodne skupštine, tokom kojeg su poslanici razmenjivali mišljenja o još 17 tačaka dnevnog reda.

Izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti naišle su na odobravanje vladajuće koalicije, iz koje ocenjuju da su promene korak ka pravednijem izbornom procesu i napretku u evrointegracijama. Opozicija je izmene okarakterisala kao - kozmetičke. Udarci poslanika dela opozicije o klupe bio je odgovor na izlaganje ministarke za rad, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski. Iz SSP navode da je ministarka uvredila opoziciju tokom