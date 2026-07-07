Premijerka Danske: Grenland nije na prodaju, očekujem da saveznici poštuju naš suverenitet

Euronews pre 19 minuta  |  Autor: Tanjug
Premijerka Danske: Grenland nije na prodaju, očekujem da saveznici poštuju naš suverenitet

Premijerka Danske Mete Frederiksen izjavila je danas da očekuje da saveznici poštuju suverenitet Danske i prihvate da Grenland nije na prodaju, nakon što je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio da želi da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom.

Frederiksen je na samitu NATO u Ankari poručila da očekuje od saveznika da poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Danske, naglasivši da Grenland nije na prodaju, preneo je Rojters. Njena izjava usledila je svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovio svoju nameru da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, autonomnim arktičkim ostrvom koje je deo Kraljevine Danske. Tramp je ranije danas rekao da bi Grenland
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