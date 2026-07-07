Uživo: Rat u Ukrajini, ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Uživo: Rat u Ukrajini, ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti
Rat u Ukrajini traje 1595 dana. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na Kijev u kojem je ubijeno najmanje 16 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Zaporožju poginula je devojka, dok je deset osoba, među kojima i jedno dete, povređeno. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski
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