Uživo: Rat u Ukrajini, ruske snage oborile više od 430 dronova koji su leteli ka Moskovskoj oblasti

Rat u Ukrajini traje 1595 dana. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon novog masovnog ruskog udara na Kijev u kojem je ubijeno najmanje 16 ljudi, a oko 60 je ranjeno. Moskva saopštava da je napala odbrambenu industriju i energetska preduzeća. U ruskom napadu na benzinsku stanicu u Zaporožju poginula je devojka, dok je deset osoba, među kojima i jedno dete, povređeno. Istovremeno, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski