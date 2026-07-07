Vučić: Očekivana rasprava o srpskom u Crnoj Gori, mislio sam da će se baviti unutrašnjim pitanjima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za njega očekivana, ali ipak iznenađujuća rasprava o srpskom jeziku u Crnoj Gori, kao i da je očekivao da će se oni baviti, kako je rekao, nekim svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima umesto napadima na Srbiju.

Vučić je, nakon obraćanja na Konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU, tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što u ustavnim promenama u Crnoj Gori nema mesta za srpski jezik. "Sve očekivano, nije to neko iznenađenje. Za mene je bilo malo iznenađujuća rasprava. Ja sam očekivao da će ipak oni da se bave svojim pitanjima i unutrašnjim stvarima. Oni su se bavili napadima na Srbiju. Dobro, to govori kakvo je raspoloženje.