„Titula Eura iz 2016. ima značaj kao Mundijal“: Ronaldo se još ne oprašta od reprezentacije!
Hot sport pre 20 minuta
San koji će, po svemu sudeći, ostati nedosanjan! Kristijano Ronaldo nije krio razočaranje posle eliminacije Portugala sa Svetskog prvenstva, ali je nakon utakmice ipak stao pred medije i osvrnuo se na poraz od Španije.
Iskusni napadač nije želeo da potvrdi spekulacije da je odigrao poslednji meč za nacionalni tim, uprkos navodima koji su se pojavili nakon utakmice. – Bila je to veoma teška utakmica, Španija je imala malo sreće da postigne gol u poslednjim minutima, ali takav je fudbal. Bila je to veoma teška utakmica. Ronaldo se osvrnuo i na svoj šesti nastup na Mundijalu, istakavši da je uvek davao maksimum za reprezentaciju. – Sa čistom savešću igram za svoju zemlju, osvojio