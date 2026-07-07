Zbog policijskog časa: Odložen Novakov meč na Vimbldonu!

Hot sport pre 3 sata
Zbog policijskog časa: Odložen Novakov meč na Vimbldonu!

Mora prvo da se nastavi prekinut duel! Novak Đoković neće igrati u ranije planiranom terminu četvrtfinala Vimbldona, pošto su organizatori tokom noći potvrdili izmenu rasporeda na Centralnom terenu.

Srpski teniser je prvobitno trebalo da bude drugi na programu u utorak, ali će sada na teren izaći tek nakon završetka dva meča. Program na Centralnom terenu otvoriće, prema ranijem planu, Džesika Pegula i Koko Gof, a zatim će biti nastavljen prekinuti duel između Aleksandra Zvereva i Jiržija Lehečke, koji je prethodne večeri zaustavljen zbog policijskog časa pri rezultatu 2:0 u setovima i 3:3 u trećem setu. Tek po završetku tog susreta na teren će izaći Đoković i
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