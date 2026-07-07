BLOG UŽIVO: Skupština završila rad, nastavak zasedanja sutra u 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije završili su nešto pre 18 časova rad, a raspravu o 18 tačaka dnevnog reda nastaviće u utorak, 8. jula, u 10.00 sati. Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su najviše govorili o Predlogu zakona o roditeljma negovateljima, autentičnom tumačenju odredbe Zakona o elektronskim medijima, ali i o ODIHR preporukama koje su implementirane u zakonima koji su na dnevnom redu.

Foto: Srđan Ilić - Sednici predsedava potpredsednica Skupštine Marina Raguš, a prisustvuje 99 narodnih poslanika. - Posle poslaničkih pitanja, biće nastavljen objedinjeni načelni pretres o svih 18 tačaka dnevnog reda. - Na dnevnom redu je i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 231a, stav 12. tačka 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju, kao i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 tačka 4 Zakona o elektronskim medijima. - Poslanici razmatraju i Predlog