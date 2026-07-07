Rute: NATO će uložiti u odbranu od dronova oko 40 milijardi dolara u narednih 5 godina

Zemlje članice NATO-a uložiće oko 40 milijardi dolara u narednih pet godina u svoje kapacitete za odbranu od dronova, izjavio je danas generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

Mark Rute Foto: Tanjug/ AP Photo/ Hussein Malla On je rekao da se nekoliko NATO saveznika obavezalo da će sarađivati u nabavci, skladištenju, transportu i upravljanju zalihama kritičnih odbrambenih materijala, prenosi Rojters. Prema njegovim rečima, na samitu u Ankari zemlje Severnoatlantske alijanse nameravaju da pokažu svetu da ulažu u odbranu, rebalansiraju sopstveni bezbednosni sistem i jačaju svoju industrijsku bazu. "Tokom samita NATO-a u Ankari biće