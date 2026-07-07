Đoković - Ože-Alijasim: Novak prokockao dve set lopte!

Od najnovijeg Hronološki Imao je Đoković sjajnu priliku da okoča prvi set, i to dva puta! Ali se Feliks i ovog puta izvukao... 40:0 za Novaka.

Dugo je trajao ovaj gem, Đoković je napravio brejk priliku ali je nije iskoristio. Feliks se provukao. Sada Đoković rešava servis gem sa 40:0. Feliks sa 40:0 rešava servis gem. Novak bez problema osvaja servis-gem. Nema brejka, a ni prilike za isti... Feliks uzeo jedan poen. Kanađanin osvaja servis gem sa 40:0. Novak je prepustio dva poena protivniku. Novak će servirati prvi. Lehečka i Zverev su konačno završili svoj duel koji je počeo još juče, a prekinut je zbog