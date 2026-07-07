Đoković - Ože-aljisim: Novak nastavlja pohod na Vimbldon

Od najnovijeg Hronološki Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu Vimbldona sa Feliksom Ože-Alijasimom, ali njihov duel, iako je bio previđen za 16.00 časova, počeće nešto kasnije.

Prema prvobitnom planu Novak i Feliks su na Centralni teren trebali da izađu kao drugi po redu, odnosno po završetku meča Koko Gof - Džesika Pegula koji počinje u 14.30. Međutim, posle Amerikanki na teren će Jirži Lehečka i Aleksander Zverev čiji meč je prekinut u ponedeljak zbog "policijskog časa". Biće ovo treći međusobni okršaj Đokovića i Alijasima. Novak je 2022. godine slavio na mastersu u Rimu, dok mu se Kanađanin revanširao iste godije na Lejver kupu.