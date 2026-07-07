Eksplozije potresle Damask: Detonacije u delu grada u kojem boravi Emanuel Makron, povređeno 18 osoba (video, foto)

Kurir pre 7 sati  |  Agencije
Eksplozije potresle Damask: Detonacije u delu grada u kojem boravi Emanuel Makron, povređeno 18 osoba (video, foto)

Dve eksplozije su prijavljene u Damaskuu blizini sedišta Ministarstva turizma, u delu grada u kojem boravi francuski predsednik Emanuel Makron.

Lokalni mediji izveštavaju da su eksplozije izazvane nizom eksplozivnih naprava koje su detonirane oko hotela u kojem bi trebalo da odseda Makron, ali trenutno nema informacija o žrtvama ili obimu štete. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za incident. Makron je u ponedeljak stigao u Siriju, u prvu posetu jednog šefa zapadnoevropske države otkako su nove sirijske vlasti preuzele vlast. Sirijska državna novinska agencija SANA javila je da je Makron bio u
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