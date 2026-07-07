Gud baj Amerika! Ne pomažu ni Tramp ni FIFA: Belgijanci u najkontroverznijem meču na Mundijalu pokazali crveni karton domaćinu…

Od najnovijeg Hronološki Romelu Lukaku! Njegov treći gol na Mundijalu.

Ukupno 93. u dresu Belgije. "Big rol" pogađa snažnim udarcem sa 10-tak metara iskosa sa desne strane. Ponovo je odbrana SAD napravila katastrofalnu grešku. Lukaku je oteo loptu i matirao golmana rivala. Aleksis Saleakers će završiti ovu utakmicu pošto je ušao umesto Leandra Trosara. Izašao je Folarin Balogun ispred golmana Belgije, ali je Tibo Kurtoa pokazao zašto je jedan od najcenjenijih golmana na svetu. Domaćin nema šta da izgubi. Sebastijan Berhalter je