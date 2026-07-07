Iranska raketa pogodila brod pun Hrvata: Drama u Ormuskom moreuzu: "Eksplodiralo je na dva metra od mene" (video)

Kurir pre 27 minuta  |  Morski.hr)
Iranska raketa pogodila brod pun Hrvata: Drama u Ormuskom moreuzu: "Eksplodiralo je na dva metra od mene" (video)

Katarski LNG tanker Al-Rekayyat, na kojem se nalazila i hrvatska posada, pogođen je tokom plovidbe kroz Ormuski moreuz, a prema prvim nezvaničnim informacijama niko od najmanje šest hrvatskih državljana nije povređen.

Izvor upoznat sa incidentom rekao je za Rojters da je na brodu izbio požar u kotlarnici, zbog čega postoji opasnost od eksplozije. Kako prenosi portal Morski.hr, jedan od hrvatskih pomoraca opisao je dramatične trenutke neposredno nakon napada. "Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, samo malo dimi. Ja sam bio na straži. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživeo sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu; Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima

Tanker pogođen projektilom u Ormuskom moreuzu; Kalibaf: Konačni čin osvete biće oslobođenje Jerusalima

RTS pre 12 minuta
Brod pun Hrvata pogođen iranskom raketom: Horor u Ormuskom moreuzu - "Preživeo sam Božjim čudom"

Brod pun Hrvata pogođen iranskom raketom: Horor u Ormuskom moreuzu - "Preživeo sam Božjim čudom"

Večernje novosti pre 7 minuta
Iranska raketa pogodila brod pun Hrvata: Drama u Ormuskom moreuzu: "Eksplodiralo je na dva metra od mene, spasilo me je božje…

Iranska raketa pogodila brod pun Hrvata: Drama u Ormuskom moreuzu: "Eksplodiralo je na dva metra od mene, spasilo me je božje čudo!"

Blic pre 1 sat
U Ormuskom moreuzu napadnut brod s hrvatskom posadom; "Božje čudo nas je spasilo"

U Ormuskom moreuzu napadnut brod s hrvatskom posadom; "Božje čudo nas je spasilo"

B92 pre 42 minuta
Rute otkrio: Ove zemlje bile ključne za američku operaciju protiv Irana

Rute otkrio: Ove zemlje bile ključne za američku operaciju protiv Irana

Večernje novosti pre 52 minuta
"Božje čudo nas je spasilo!": Hrvatski mornari na brodu sa tečnim gasom koji je pogođen u Ormuskom moreuzu

"Božje čudo nas je spasilo!": Hrvatski mornari na brodu sa tečnim gasom koji je pogođen u Ormuskom moreuzu

Telegraf pre 1 sat
Britanska vojska: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

Britanska vojska: Pogođena tri tankera u Ormuskom moreuzu

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaIranRojterspožarRaketalngtanker

Svet, najnovije vesti »

„Bogatstvo se računa kao bogatstvo samo ako postoje oni koji nisu bogati“: Slavoj Žižek za Danas o kapitalizmu i toplotnim…

„Bogatstvo se računa kao bogatstvo samo ako postoje oni koji nisu bogati“: Slavoj Žižek za Danas o kapitalizmu i toplotnim udarima

Danas pre 7 minuta
„Živela Rusija“ i SNS: Ko je Ljubomir Bajić, general kome Zagreb u odsustvu sudi za granatiranje Banskih dvora i pokušaj…

„Živela Rusija“ i SNS: Ko je Ljubomir Bajić, general kome Zagreb u odsustvu sudi za granatiranje Banskih dvora i pokušaj atentata na Tuđmana, Mesića i Markovića?

Danas pre 1 sat
Mađarski javni servis obustavio informativni program, u toku reorganizacija

Mađarski javni servis obustavio informativni program, u toku reorganizacija

Danas pre 1 sat
Najdžel Faraž podnosi ostavku u britanskom parlamentu

Najdžel Faraž podnosi ostavku u britanskom parlamentu

Danas pre 2 sata
Haški osuđenik Radislav Krstić neće biti prevremeno pušten na slobodu

Haški osuđenik Radislav Krstić neće biti prevremeno pušten na slobodu

Danas pre 1 sat