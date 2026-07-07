Ko je biznismen optužen za pranje 72 miliona? Papić pod lupom 3 tužilaštva, svedočio u slučaju Belivuk, sa Bobom prodavao jahtu, ženi mu oduzeli lux torbe...

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je danas opužnicu zbog krivičnog dela pranje para protiv Aleksandra Papića (38), biznismena koji je i te kako poznat policiji, ali i javnosti.

Naime, osim u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, protiv poznatog biznismena istrage se vode i u Prvom i u Trećem osnonom javnom tužilaštvu u Beogradu. Optužnicom, koju je danas protiv Aleksandra Papića podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, on se tereti za krivično delo pranje novca. Kako se navodi u saopštenju tuẓ̌ilaštva, na teret mu se stavlja da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u ukupnom iznosu od 72.049.250,00 dinara, sa znanjem da