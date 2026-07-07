Ko je biznismen optužen za pranje 72 miliona? Papić pod lupom 3 tužilaštva, svedočio u slučaju Belivuk, sa Bobom prodavao jahtu, ženi mu oduzeli lux torbe...

Kurir pre 27 minuta
Ko je biznismen optužen za pranje 72 miliona? Papić pod lupom 3 tužilaštva, svedočio u slučaju Belivuk, sa Bobom prodavao…

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je danas opužnicu zbog krivičnog dela pranje para protiv Aleksandra Papića (38), biznismena koji je i te kako poznat policiji, ali i javnosti.

Naime, osim u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, protiv poznatog biznismena istrage se vode i u Prvom i u Trećem osnonom javnom tužilaštvu u Beogradu. Optužnicom, koju je danas protiv Aleksandra Papića podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, on se tereti za krivično delo pranje novca. Kako se navodi u saopštenju tuẓ̌ilaštva, na teret mu se stavlja da je u toku 2022. i 2023. godine izvršio prenos imovine u ukupnom iznosu od 72.049.250,00 dinara, sa znanjem da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Iza vesti: Borislav Novaković

Iza vesti: Borislav Novaković

N1 Info pre 36 minuta
Press: Bojan Pajtić (7.7.2026)

Press: Bojan Pajtić (7.7.2026)

N1 Info pre 1 sat
ISPRAVKA Predmet protiv Veselina Milića bi moglo da preuzme Prvo tužilaštvo

ISPRAVKA Predmet protiv Veselina Milića bi moglo da preuzme Prvo tužilaštvo

Nova pre 2 sata
Doneta odluka o predmetu protiv Milića? Postupak će navodno biti razdvojen od procesa za ubistvo Nešovića

Doneta odluka o predmetu protiv Milića? Postupak će navodno biti razdvojen od procesa za ubistvo Nešovića

Mondo pre 2 sata
VJT se oglasilo o predmetu protiv Veselina Milića: "Nije tačno da je predato drugom tužilaštvu"

VJT se oglasilo o predmetu protiv Veselina Milića: "Nije tačno da je predato drugom tužilaštvu"

Mondo pre 2 sata
Više javno tužilaštvo u Beogradu: Spisi predmeta protiv Milića nisu prosleđeni Prvom osnovnom tužilaštvu

Više javno tužilaštvo u Beogradu: Spisi predmeta protiv Milića nisu prosleđeni Prvom osnovnom tužilaštvu

Euronews pre 2 sata
„Ceo slučaj iskrivljen – na kraju će biti sporno i mesto događaja“: Ovo su sve reakcije na ukidanje pritvora Veselinu Miliću…

„Ceo slučaj iskrivljen – na kraju će biti sporno i mesto događaja“: Ovo su sve reakcije na ukidanje pritvora Veselinu Miliću

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvokorupcijaAleksandar papicborba protiv korupcije

Društvo, najnovije vesti »

NUNS prijavio pretnju novinarkama BIRN-a

NUNS prijavio pretnju novinarkama BIRN-a

Cenzolovka pre 11 minuta
Anketna komisija tvrdi da provladini mediji targetiraju njene članove

Anketna komisija tvrdi da provladini mediji targetiraju njene članove

Cenzolovka pre 16 minuta
Napadnuti advokat Danko Cvejić za Insajder: Ne mogu da razumem da postoje ljudi koji su bez razloga spremni na tu količinu…

Napadnuti advokat Danko Cvejić za Insajder: Ne mogu da razumem da postoje ljudi koji su bez razloga spremni na tu količinu nasilja

Insajder pre 16 minuta
NUNS: Serija pretnji novinarima, profesorima i medijima zahteva hitnu reakciju države

NUNS: Serija pretnji novinarima, profesorima i medijima zahteva hitnu reakciju države

Cenzolovka pre 11 minuta
Iza vesti: Borislav Novaković

Iza vesti: Borislav Novaković

N1 Info pre 36 minuta