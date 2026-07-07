"Koga ćeš sad zvati, Donalde?" Belgijanci likuju posle 4:1: Mediji ismejali Trampa i Infantina – Amerika u šoku!

U Belgiji je nastala prava euforija posle rušenja Amerike.

Tamošnji mediji su posle 4:1 sipali so na ranu domaćinu Mundijala, a glavne mete bili su Donald Tramp i Đani Infantino. Posle plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva, belgijski mediji nisu krili zadovoljstvo. U centru pažnje bila je kontroverza koja je prethodila utakmici - slučaj Folarina Baloguna i odluka kojom je američkom napadaču omogućeno da zaigra uprkos prethodnom isključenju. Belgijanci su se šalili da nisu igrali protiv 11 fudbalera, već protiv "11