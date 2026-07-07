"Koga ćeš sad zvati, Donalde?" Belgijanci likuju posle 4:1: Mediji ismejali Trampa i Infantina – Amerika u šoku!

Kurir pre 19 minuta
"Koga ćeš sad zvati, Donalde?" Belgijanci likuju posle 4:1: Mediji ismejali Trampa i Infantina – Amerika u šoku!

U Belgiji je nastala prava euforija posle rušenja Amerike.

Tamošnji mediji su posle 4:1 sipali so na ranu domaćinu Mundijala, a glavne mete bili su Donald Tramp i Đani Infantino. Posle plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva, belgijski mediji nisu krili zadovoljstvo. U centru pažnje bila je kontroverza koja je prethodila utakmici - slučaj Folarina Baloguna i odluka kojom je američkom napadaču omogućeno da zaigra uprkos prethodnom isključenju. Belgijanci su se šalili da nisu igrali protiv 11 fudbalera, već protiv "11
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ronaldo, obriši suze, nikad ti nije išlo: 20 godina nije dao gol, poražavajuća istina o njegovim učešćima

Ronaldo, obriši suze, nikad ti nije išlo: 20 godina nije dao gol, poražavajuća istina o njegovim učešćima

Mondo pre 28 minuta
Ronaldo posle eliminacije sa Mundijala: "Dao sam sve od sebe, pre mene, Portugalija nije osvojila ništa"

Ronaldo posle eliminacije sa Mundijala: "Dao sam sve od sebe, pre mene, Portugalija nije osvojila ništa"

Dnevnik pre 28 minuta
Selektor Španije Luis de la Fuente: "Fudbaleri sa klupe za rezervne igrače odlučili meč protiv Portugalije"

Selektor Španije Luis de la Fuente: "Fudbaleri sa klupe za rezervne igrače odlučili meč protiv Portugalije"

Dnevnik pre 28 minuta
Belgija pregazila SAD na Mundijalu: Donalde Trampe, više nemaš koga da pozoveš

Belgija pregazila SAD na Mundijalu: Donalde Trampe, više nemaš koga da pozoveš

Mondo pre 28 minuta
Selektor Belgije Rudi Garsija: "Timskom igrom smo došli do pobede"; golman Tibo Kurtoa: "Jedva čekamo meč protiv Španije"

Selektor Belgije Rudi Garsija: "Timskom igrom smo došli do pobede"; golman Tibo Kurtoa: "Jedva čekamo meč protiv Španije"

Dnevnik pre 13 minuta
Belgijanci ismejali Trampa VIDEO

Belgijanci ismejali Trampa VIDEO

B92 pre 29 minuta
Svetsko prvenstvo uživo: Belgijanci prozivaju Trampa kako stignu, posle skoro 100 godina se ovo desilo na Mundijalu

Svetsko prvenstvo uživo: Belgijanci prozivaju Trampa kako stignu, posle skoro 100 godina se ovo desilo na Mundijalu

Nova pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBelgijaDonald TrampMediji

Sport, najnovije vesti »

Poznat raspored Srbije u drugoj fazi kvalifikacija za Mundobasket: Nimalo lak posao za „orlove“ ako žele u Katar

Poznat raspored Srbije u drugoj fazi kvalifikacija za Mundobasket: Nimalo lak posao za „orlove“ ako žele u Katar

Danas pre 29 minuta
Košarkašice Studenta u grupnoj fazi Evrokupa

Košarkašice Studenta u grupnoj fazi Evrokupa

Južne vesti pre 9 minuta
„Gospođo, odvratna ste žena i nedostojni funkcije koju obavljate“: Mbape odgovorio paragvajskoj senatorki na rasističke uvrede…

„Gospođo, odvratna ste žena i nedostojni funkcije koju obavljate“: Mbape odgovorio paragvajskoj senatorki na rasističke uvrede

Nedeljnik pre 18 minuta
Saša Ilić vidi pomak: Partizan brži i agresivniji, ali još uvek daleko od maksimuma!

Saša Ilić vidi pomak: Partizan brži i agresivniji, ali još uvek daleko od maksimuma!

Hot sport pre 23 minuta
Kilijan Mbape osudio rasističke komentare paragvajske senatorke Selest Amarilje

Kilijan Mbape osudio rasističke komentare paragvajske senatorke Selest Amarilje

Dnevnik pre 8 minuta