Krvava noć u Krnjači: Muškarac (65) uboden nožem u stomak, u kritičnom je stanju

Kurir pre 17 minuta  |  Blic/RTS
Krvava noć u Krnjači: Muškarac (65) uboden nožem u stomak, u kritičnom je stanju

U beogradskom naselju Krnjača sinoć u 19.21 čas došlo je do ubadanja muškarca (65), otkrila je jutros dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći.

Kako je rekla, u toku noći bilo je dosta posla za ekipe Hitne pomoći, ukupno 103 poziva, a među njima, pored teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Batajnici, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa, u Krnjači došlo i do ubadanja muškarca (65). On je, prema rečima doktorke Danijele Jevtić, uboden nožem u stomak, prenosi RTS. Hitno je prevezen u Urgentni centar i nalazi se u crvenoj zoni. Kurir.rs/Blic/RTS
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