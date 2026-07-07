Poziv za bratimljenje gradova do kraja septembra: Varvarin gradi nova partnerstva kroz program Evropske unije

Predstavnici Opštine Varvarin učestvovali su na skupu “Povežimo opštine, stvorimo partnerstva: CERV – Bratimljenje gradova”, koji je održan u Palati Srbija, a čiji je cilj bio predstavljanje mogućnosti koje lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva pruža program Evropske unije “Građani, jednakost, prava i vrednosti” (CERV). U ime Opštine Varvarin skupu su prisustvovali zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić i portparol Opštinske uprave Nikola