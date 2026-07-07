Ronaldo progovorio o kraju karijere: Igram 23 godine za reprezentaciju i imam 3 titule! Pre mene, Portugal nije osvojio ništa

Kurir pre 53 minuta
Ronaldo progovorio o kraju karijere: Igram 23 godine za reprezentaciju i imam 3 titule! Pre mene, Portugal nije osvojio ništa

Kapiten fudbalske reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo je, posle eliminacije njegove ekipe sa Svetskog prvenstva, izjavio da još uvek nije odlučio o tome da li će završiti svoju reprezentativnu karijeru. "Ne odlučujem ništa naprečac.

Trenutno nije važno da li ću nastaviti", naveo je 41-godišnji Ronaldo, a preneo portugalski portal A Bola. Reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala, u Arlingtonu izgubila od selekcije Španije 0:1. Ronaldo je u utakmici zabeležio svoj poslednji nastup na Svetskim prvenstvima. Portugalski napadač je nastupio na ukupno šest Svetskih prvenstava, po čemu je, uz Lionela Mesija i Giljerma Očoe,
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