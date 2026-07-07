Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Kurir pre 1 minut
Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martines saopštio je da je utakmica osmine finala Svetskog prvenstva, u kojoj je njegova ekipa izgubila od selekcije Španije, bio njegov poslednji meč na klupi portugalskog nacionalnog tima. "Istina je da je ovo moja poslednja utakmica na klupi reprezentacije Portugala.

Želim da se zahvalim portugalskom narodu. Nosim sa sobom uspomene za ceo život. ;Nisam razgovarao sa predsednikom Saveza, ali ovo je kraj jednog ciklusa. Legitimno je da gospodin Pedro Proensa može da izabere novog selektora reprezentacije Portugala", naveo je Martines na konferenciji za novinare, a preneo portugalski portal A Bola. Reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u osmini finala, u Arlingtonu
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