Tramp pobesneo na Evropljane! Očitao im lekciju pred celim NATO u Ankari! "Mi ih štitimo, a oni nam tako vraćaju!"

Kurir pre 37 minuta
Tramp pobesneo na Evropljane! Očitao im lekciju pred celim NATO u Ankari! "Mi ih štitimo, a oni nam tako vraćaju!"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razočaran ponašanjem pojedinih NATO saveznika zbog, kako je naveo, izostanka podrške američkim operacijama protiv Irana, istovremeno ističući da možda ne bi ni došao na samit Alijanse da se ne održava u Turskoj, prenose Reuters i AP.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Ankari, Tramp je pohvalio domaćina samita i naglasio da je upravo zbog njega odlučio da prisustvuje skupu. „Da se samit nije održavao u Turskoj, gde je moj prijatelj veoma snažan lider, veoma snažna ličnost, moguće je da ne bih došao“, rekao je Tramp. Američki predsednik potom je kritikovao pojedine članice NATO zbog njihovog stava tokom sukoba sa Iranom. „Veoma
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