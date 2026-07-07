Zbog čega je tačno osuđena Marin Le Pen? Detalji slučaja koji je uzdrmao Francusku

Liderka francuske desnice Marin Le Pen godinama je bila jedan od najozbiljnijih kandidata za predsednika Francuske.

Međutim, njenu političku karijeru ozbiljno je uzdrmao sudski postupak zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, u kojem je proglašena krivom zajedno sa više saradnika iz svoje stranke, prenosi Rojters. Slučaj nije bio povezan sa optužbama da je Le Pen novac zadržala za sebe, već sa načinom na koji su trošena sredstva namenjena za rad parlamentarnih pomoćnika. Evropski parlament svakom poslaniku obezbeđuje budžet iz kojeg se finansiraju parlamentarni