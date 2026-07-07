Malinari iz Arilja traže bolju otkupnu cenu, zahtevaju sastanak sa ministrom

Sramna je i ponižavajuća otkupna cena malina od 400 dinara, rečeno je danas ispred opštine Arilje na protestu proizvođača malina. Na protest je pozvalo Udruženje proizvođača maline „Vilamet”, iz kog za Mašinu navode da zahtevaju hitan sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem i sa otkupljivačima.

„Mi smo prinuđeni da se skoro svake druge godine skupljamo po putevima, po trgovima. Jednostavno, ova cena koja je 400 dinara je sramna, ponižavajuća cena. Imamo poremećaj cena na tržištu sa 600 dinara na 400”, naveo je u izjavi za Mašinu Lazar Todorović iz Udruženja proizvođača maline „Vilamet”. On kaže da im otkupljivači prodaju priču koja je neopravdana i netačna da je poremećaj na tržištu cena. „Nama je stigla informacija da su Poljska i Ukrajina, zemlje koje