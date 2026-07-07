NUNS podržava povratak nezavisnih članova u REM, opozicija upozorava da četiri glasa nisu dovoljna

Izbor novih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) otvorio je dilemu da li nezavisni kandidati treba da prihvate mandate iako neće imati većinu u tom telu. Dok u NUNS-u smatraju da je bolje imati četiri kredibilna člana nego ponovo ulaziti u neizvestan izborni proces, iz Zeleno-levog fronta poručuju da bez većine nezavisnih članova nema ni suštinskih promena u radu REM-a. Mašina je za komentar pitala i članove Saveta REM-a koji su pre šest meseci podneli ostavke, dok je u međuvremenu

Nakon izbora novih članova Saveta REM-a otvorilo se pitanje da li bi članovi koji su ranije podneli ostavke trebalo da se vrate u regulatorno telo uprkos tome što u novom sazivu neće činiti većinu. Sagovornici Mašine različito ocenjuju da li je takav povratak politički i institucionalno opravdan. Pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Rade Đurić kaže da udruženje podržava kandidate koje smatra stručnim i nezavisnim, ocenjujući da poseduju profesionalni