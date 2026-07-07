NUNS podržava povratak nezavisnih članova u REM, opozicija upozorava da četiri glasa nisu dovoljna

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
NUNS podržava povratak nezavisnih članova u REM, opozicija upozorava da četiri glasa nisu dovoljna

Izbor novih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) otvorio je dilemu da li nezavisni kandidati treba da prihvate mandate iako neće imati većinu u tom telu. Dok u NUNS-u smatraju da je bolje imati četiri kredibilna člana nego ponovo ulaziti u neizvestan izborni proces, iz Zeleno-levog fronta poručuju da bez većine nezavisnih članova nema ni suštinskih promena u radu REM-a. Mašina je za komentar pitala i članove Saveta REM-a koji su pre šest meseci podneli ostavke, dok je u međuvremenu

Nakon izbora novih članova Saveta REM-a otvorilo se pitanje da li bi članovi koji su ranije podneli ostavke trebalo da se vrate u regulatorno telo uprkos tome što u novom sazivu neće činiti većinu. Sagovornici Mašine različito ocenjuju da li je takav povratak politički i institucionalno opravdan. Pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Rade Đurić kaže da udruženje podržava kandidate koje smatra stručnim i nezavisnim, ocenjujući da poseduju profesionalni
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Tumačenje Zakona o elektronskim medijima – pravno ili političko pitanje?

Tumačenje Zakona o elektronskim medijima – pravno ili političko pitanje?

Cenzolovka pre 27 minuta
BLOG UŽIVO: Poslanici posle pauze nastavili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

BLOG UŽIVO: Poslanici posle pauze nastavili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Insajder pre 37 minuta
Poslanici nastavili raspravu izmenama Zakona o dopingu, ZLF kritikuje izmene izbornih zakona

Poslanici nastavili raspravu izmenama Zakona o dopingu, ZLF kritikuje izmene izbornih zakona

Beta pre 37 minuta
Poslanici nastavili raspravu izmenama Zakona o dopingu, ZLF kritikuje izmene izbornih zakona

Poslanici nastavili raspravu izmenama Zakona o dopingu, ZLF kritikuje izmene izbornih zakona

Radio sto plus pre 12 minuta
Pretres o 18 tačaka dnevnog reda, deo opozicije ometao govor ministarke Đurđević Stamenkovski

Pretres o 18 tačaka dnevnog reda, deo opozicije ometao govor ministarke Đurđević Stamenkovski

RTS pre 37 minuta
Stručnjak za medijsko pravo: Pitanje autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima je više političko nego pravno

Stručnjak za medijsko pravo: Pitanje autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima je više političko nego pravno

Insajder pre 1 sat
Lazović (ZLF): Građani očekuju fer izbore i slobodne medije a ne ispunjavanje formalnosti

Lazović (ZLF): Građani očekuju fer izbore i slobodne medije a ne ispunjavanje formalnosti

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzboriREM

Politika, najnovije vesti »

Čije su pare za medije koji smetaju Vučiću?

Čije su pare za medije koji smetaju Vučiću?

Cenzolovka pre 22 minuta
Tumačenje Zakona o elektronskim medijima – pravno ili političko pitanje?

Tumačenje Zakona o elektronskim medijima – pravno ili političko pitanje?

Cenzolovka pre 27 minuta
Čijim novcem portugalski Alpac Capital kupuje medije Junajted grupe

Čijim novcem portugalski Alpac Capital kupuje medije Junajted grupe

Cenzolovka pre 16 minuta
BLOG UŽIVO: Poslanici posle pauze nastavili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

BLOG UŽIVO: Poslanici posle pauze nastavili objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda

Insajder pre 37 minuta
Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja o jačanju odnosa Srbije i SAD i situaciji na Kosovu i Metohiji

Vučić sa Trampovim savetnikom za duhovna pitanja o jačanju odnosa Srbije i SAD i situaciji na Kosovu i Metohiji

RTV pre 37 minuta