NUNS: Serija pretnji novinarima, profesorima i medijima zahteva hitnu reakciju države

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije je osudilo novi talas pretnji upućenih novinarkama, profesorima, pravnicima i medijima, ocenjujući da je neophodna hitna reakcija nadležnih institucija kako bi se zaštitila bezbednost svih koji su se našli na meti.

Kako navode iz NUNS-a, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Ana Martinoli primila je 5. jula na službenu imejl adresu preteću poruku sa sadržajem: „Crna ruka te je obeležila, prijatelj“, poslatu sa adrese potpisane imenom „Zoran C. Cvijanović“. Slične pretnje upućene su i izvršnoj urednici BIRN-a Gordani Andrić i novinarki Jeleni Veljković putem Instagram naloga redakcije BIRN Srbija. Poruka je poslata sa naloga koji koristi ime Zoran Cvijanović i sadržala je