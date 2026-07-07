NUNS: Serija pretnji novinarima, profesorima i medijima zahteva hitnu reakciju države

Mašina pre 3 sata  |  Mašina
NUNS: Serija pretnji novinarima, profesorima i medijima zahteva hitnu reakciju države

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije je osudilo novi talas pretnji upućenih novinarkama, profesorima, pravnicima i medijima, ocenjujući da je neophodna hitna reakcija nadležnih institucija kako bi se zaštitila bezbednost svih koji su se našli na meti.

Kako navode iz NUNS-a, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Ana Martinoli primila je 5. jula na službenu imejl adresu preteću poruku sa sadržajem: „Crna ruka te je obeležila, prijatelj“, poslatu sa adrese potpisane imenom „Zoran C. Cvijanović“. Slične pretnje upućene su i izvršnoj urednici BIRN-a Gordani Andrić i novinarki Jeleni Veljković putem Instagram naloga redakcije BIRN Srbija. Poruka je poslata sa naloga koji koristi ime Zoran Cvijanović i sadržala je
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