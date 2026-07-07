Iran pogodio brod pun Hrvata u Ormuskom moreuzu: "Preživeo sam Božjim čudom"

Iranska vojska pogodila je danas brod sa hrvatskom posadom, piše " Rojters".

Prema prvim nezvaničnim informacijama portala " Morski.hr", na brodu je bilo najmanje šest državljana Hrvatske i niko nije povređen. "Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, samo malo dimi. Ja sam bio na straži. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživeo sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu pre rakete izašao na ECR platformu", rekao je jedan od pomoraca sa pogođenog broda. Ranije je pogođen