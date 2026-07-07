"Ma, ne zanima me šta je bilo sa Sinerom": Đoković se svađao sa supervizorkom Vimbldona, šokirala ga sramna odluka

Novak Đoković igra u ovim momentima meč četvrtfinala Vimbldona protiv Feliksa Ože-Alijasima i posle dva seta je nerešeno, srpski as je dobio prvi, izgubio drugi set - 7:6 (12:10), 3:6).

A, onda je doneta odluka koja ga je šokirala. Pred početak trećeg seta im je saopšteno da će krov da bude zatvoren. Nije se to dopalo Srbinu koji se raspravljao sa supervizorkom turnira Denis Parnel. "Niste ga zatvarali do 20.30h i sad hoćete da ga zatvorite. Nećete da čekate. Sad je 19.40. Možemo da odigramo ceo set još. Ovo je turnir koji se igra napolju", rekao je Đoković. Onda je Denis Parnel pokušala da objasni da su istu stvar uradili i za meč Janika Sinera.