"Nemojte mi izjavljivati saučešće": Bajićeva ćerka bez dlake na jeziku nakon očeve smrti i optužbi za nasilje

Mondo pre 22 minuta  |  Đorđe Milošević
"Nemojte mi izjavljivati saučešće": Bajićeva ćerka bez dlake na jeziku nakon očeve smrti i optužbi za nasilje

Andrija Bajić preminuo je danas na VMA usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Sada se na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće. "Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi." Podsetimo, Mala Cana je danas izjavila da ćerke nisu bile u dobrim odnosima sa njima i da su čak i
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