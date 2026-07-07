"Nemojte mi izjavljivati saučešće": Bajićeva ćerka bez dlake na jeziku nakon očeve smrti i optužbi za nasilje

Andrija Bajić preminuo je danas na VMA usled teške bolesti u devetoj deceniji.

Sada se na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće. "Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi." Podsetimo, Mala Cana je danas izjavila da ćerke nisu bile u dobrim odnosima sa njima i da su čak i