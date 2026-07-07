"Nemojte njega da zaboravite": Nikola Đurišić pokazao šta znači reprezentacija

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
"Nemojte njega da zaboravite": Nikola Đurišić pokazao šta znači reprezentacija

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić odigrao je zapaženu partiju u ubedljivoj pobedi Srbije protiv Bosne, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Imao je 16 poena i sedam asistencija, uz veliki posao koji je odradio u odbrani. "Orlovi" su jednostavno bili za klasu bolji na čelu sa Nikolom Jokićem i Nikolom Jovićem, ali ne treba zanemariti ni doprinos ostalih igrača. Đurišić je posebno pohvalio Nikolu Tanaskovića, čiju dobru partiju statistika najbolje ne oslikava. "Fenomenalno je izgledalo, jako bitna pobeda za nas. Znamo kako smo se mučili u Sarajevu i lepo je bilo završiti ovo na ovakav način", rekao je
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Kurir pre 1 minut
UŽIVO Belgijanci znaju šta je inat - deklasiranjem Amerike odgovorili FIFA!

UŽIVO Belgijanci znaju šta je inat - deklasiranjem Amerike odgovorili FIFA!

B92 pre 11 minuta
Cela Amerika u žalosti! Evropski prvak saznao rivala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva! Ludilo u najboljem meču Mundijala…

Cela Amerika u žalosti! Evropski prvak saznao rivala u četvrtfinalu Svetskog prvenstva! Ludilo u najboljem meču Mundijala! (video)

Večernje novosti pre 21 minuta
Argentina se jedva provukla protiv Zelenortskih ostrva, a šta će biti večeras? Može li Egipat da priredi senzaciju? Evo ko…

Argentina se jedva provukla protiv Zelenortskih ostrva, a šta će biti večeras? Može li Egipat da priredi senzaciju? Evo ko prenosi ovu utakmicu!

Kurir pre 41 minuta
Kakav poklon gol - Belgija vodi 3:1, najbizarniji pogodak nakon neverovatnog kiksa

Kakav poklon gol - Belgija vodi 3:1, najbizarniji pogodak nakon neverovatnog kiksa

Nova pre 46 minuta
"Selektore, Ataman kaže da je Turska ispred Srbije": Alimpijević čuo za izjavu Turčina, ovako mu je odgovorio

"Selektore, Ataman kaže da je Turska ispred Srbije": Alimpijević čuo za izjavu Turčina, ovako mu je odgovorio

Mondo pre 2 sata
Balogun može da igra u osmini finala: FIFA odbacila zahtev FS Belgije za obrazloženje

Balogun može da igra u osmini finala: FIFA odbacila zahtev FS Belgije za obrazloženje

Kurir pre 2 sata

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoBosnaSarajevo

Najnovije vesti »

Gud baj Amerika! Ne pomažu ni Tramp ni FIFA: Belgijanci u najkontroverznijem meču na Mundijalu pokazali crveni karton domaćinu…

Gud baj Amerika! Ne pomažu ni Tramp ni FIFA: Belgijanci u najkontroverznijem meču na Mundijalu pokazali crveni karton domaćinu

Kurir pre 16 minuta
Međunarodna naučna konferencija u Vrnjačkoj Banji: Moderni trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i zaštiti…

Međunarodna naučna konferencija u Vrnjačkoj Banji: Moderni trendovi u poljoprivrednoj proizvodnji, ruralnom razvoju i zaštiti životne sredine

Kurir pre 11 minuta
Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Španac na klupi Portugala posle poraza od sunarodnika podneo ostavku: Ovo je bila moja poslednja utakmica

Kurir pre 1 minut
Ne pomažu ni Tramp, FIFA i Infantino – Belgijanci odsvirali kraj Amerikancima!

Ne pomažu ni Tramp, FIFA i Infantino – Belgijanci odsvirali kraj Amerikancima!

Sputnik pre 16 minuta
UŽIVO Belgijanci znaju šta je inat - deklasiranjem Amerike odgovorili FIFA!

UŽIVO Belgijanci znaju šta je inat - deklasiranjem Amerike odgovorili FIFA!

B92 pre 11 minuta