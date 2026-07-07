"Nemojte njega da zaboravite": Nikola Đurišić pokazao šta znači reprezentacija

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić odigrao je zapaženu partiju u ubedljivoj pobedi Srbije protiv Bosne, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Imao je 16 poena i sedam asistencija, uz veliki posao koji je odradio u odbrani. "Orlovi" su jednostavno bili za klasu bolji na čelu sa Nikolom Jokićem i Nikolom Jovićem, ali ne treba zanemariti ni doprinos ostalih igrača. Đurišić je posebno pohvalio Nikolu Tanaskovića, čiju dobru partiju statistika najbolje ne oslikava. "Fenomenalno je izgledalo, jako bitna pobeda za nas. Znamo kako smo se mučili u Sarajevu i lepo je bilo završiti ovo na ovakav način", rekao je