Nove tenzije u Ormuskom moreuzu: Iran pogodio brodove, katarskom tankeru preti eksplozija

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Nove tenzije u Ormuskom moreuzu: Iran pogodio brodove, katarskom tankeru preti eksplozija

Katarskom tankeru za tečni prirodni gas (TPG) Al-Rekayyat preti opasnost od eksplozije zbog požara koji je izbio u mašinskom odeljenju nakon što je pogođen iranskim projektilima, potvrdio je izvor upoznat sa incidentom.

Tanker je pretrpeo znatnu štetu nakon što je pogođen dok je plovio omanskom stranom Ormuskog moreuza, piše Rojters. Ovo je prvi put da je pogođen jedan katarski TPG tanker otkako je krajem februara počeo rat. Katar inače posreduje u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Prema jednom od izvora, Al-Rekayyat je bio natovaren tečnim prirodnim gasom i poslao je poziv u pomoć nakon pogotka u levi bok. Posada je na bezbednom, ali mašinsko odeljenje gori i puno je
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