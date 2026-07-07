Pomeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo ponoćno saopštenje iz Londona

Meč Novaka Đokovića na Vimbldonu je pomeren. Prvobitno je duel u četvrtfinalu protiv Feliksa Ože-Alijasima trebalo da bude drugi na Centralnom terenu i da počne oko 16 časova, ali je došlo do odlaganja i pitanje je koliko će da kasni. Sve zavisi od dešavanja na terenu. Organizatori trećeg grend slema sezone poslali su ponoćno saopštenje u kome navode da je došlo do malog pomeranja. Zašto? Zbog meča Saše Zvereva i Jiržija Lehečke. Oni nisu stigli da završe meč pre