Pomeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo ponoćno saopštenje iz Londona

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
Pomeren Đokovićev meč na Vimbldonu: Stiglo ponoćno saopštenje iz Londona
Meč Novaka Đokovića na Vimbldonu je pomeren. Prvobitno je duel u četvrtfinalu protiv Feliksa Ože-Alijasima trebalo da bude drugi na Centralnom terenu i da počne oko 16 časova, ali je došlo do odlaganja i pitanje je koliko će da kasni. Sve zavisi od dešavanja na terenu. Organizatori trećeg grend slema sezone poslali su ponoćno saopštenje u kome navode da je došlo do malog pomeranja. Zašto? Zbog meča Saše Zvereva i Jiržija Lehečke. Oni nisu stigli da završe meč pre
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