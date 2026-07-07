"Selektore, Ataman kaže da je Turska ispred Srbije": Alimpijević čuo za izjavu Turčina, ovako mu je odgovorio

Ergin Ataman ponovo je iskoristio prisustvo mikrofona, kamera i medija da kaže nešto što će da uzburka košarkašku javnost.

Pošto je ostao bez posla u Panatinaikosu trenutno je "samo" na poziciji selektora Turske i posle pobede protiv Švajcarske (95:72) je "pecnuo" i reprezentaciju Srbije. Rekao je, između ostalog i da je "Turska pretekla Srbiju i da je na vrhu". Selektor Dušan Alimpijević je posle ubedljvie pobede "orlova" protiv Bosne i Hercegovine (94:81) dobio pitanje baš o toj izjavi turskog stručnjaka. "Nemam šta da kažem. Znamo mi to već. Znamo kako to funkcioniše sa njim, tako