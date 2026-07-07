"Stiže visinski ciklon iz Ukrajine": Čubrilo objavio prognozu za naredne dane, od srede kreće rolerkoster

Pred nama su umereno topli dani uz povremena prolazna osveženja, dok ekstremnih letnjih žega i dalje nema na vidiku, najavljuje poznati meteorolog amater Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi za naredni period.

Kako navodi Čubrilo, u utorak nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Nešto više oblaka biće samo u planinskim predelima na jugoistoku regiona, gde postoje uslovi za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar će biti slab, a dnevne temperature kretaće se od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Već u sredu sledi promena, jer preko naših krajeva prelazi oslabljen hladni front, čija će se glavnina premestiti severoistočno od nas. Ova promena donosi prolazno naoblačenje uz