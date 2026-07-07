Švajcarska - Kolumbija, uživo: Produžeci!

Mondo pre 24 sata  |  Tijana Jevtić
Švajcarska - Kolumbija, uživo: Produžeci!

Švajcarska i Kolumbija sastaju se u 22 sata u osmini finala Svetskog prvenstva.

Pobednik ovog susreta igraće protiv Argentine u četvrtfinalu Mundijala. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Kimlero je šutirao, a Kobel je morao da reaguje i skloni loptu iz donjeg desnog ugla. Kolumbija ima korner. Šansa za Kolumbiju, posle izvedenog kornera ovaj tim je imao priliku da povede, ali je Lhumi pogodio prečku. Bila je to sjajna prilika, ali nije iskorišćena. Vargas je na zemlji nakon nešto čvršćeg starta nad njim. Igra se nastavlja,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Spektakularni Kobel sprečio gol Kolumbije

Spektakularni Kobel sprečio gol Kolumbije

Nova pre 24 sata
Argentina posle preokreta u četvrtfinalu Svetskog prvenstva: Egipat "tragičar", izgubio prednost od 2:0

Argentina posle preokreta u četvrtfinalu Svetskog prvenstva: Egipat "tragičar", izgubio prednost od 2:0

Dnevnik pre 24 sata
UŽIVO: Kolumbijci pogodili prečku u 99. minutu!

UŽIVO: Kolumbijci pogodili prečku u 99. minutu!

Sport klub pre 24 sata
Prenos, Švajcarska - Kolumbija: Produžeci odlučuju ko će na megdan Argentini!

Prenos, Švajcarska - Kolumbija: Produžeci odlučuju ko će na megdan Argentini!

Večernje novosti pre 24 sata
Niko kao Mesi: Argentinac režirao čudo protiv Egipta, pa ispisao istoriju!

Niko kao Mesi: Argentinac režirao čudo protiv Egipta, pa ispisao istoriju!

Hot sport pre 1 sat
Enco Fernandez: Igramo do kraja i nikad ne odustajemo, imamo nesalomiv duh

Enco Fernandez: Igramo do kraja i nikad ne odustajemo, imamo nesalomiv duh

RTS pre 1 sat
Epski preokret - sudija zasenio Mesijevu magiju: Egipat imao senzaciju, Argentina prošla u 93! VIDEO

Epski preokret - sudija zasenio Mesijevu magiju: Egipat imao senzaciju, Argentina prošla u 93! VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoArgentinaEgipatŠvajcarskaKolumbija

Sport, najnovije vesti »

Đoković posle spektakla savladao Ože-Alijasima i izborio polufinale Vimbldona

Đoković posle spektakla savladao Ože-Alijasima i izborio polufinale Vimbldona

Euronews pre 11 minuta
Novak posle čudesnog plasmana u polufinale Vimbldona: Zbog ovoga i igram tenis...

Novak posle čudesnog plasmana u polufinale Vimbldona: Zbog ovoga i igram tenis...

Kurir pre 11 minuta
Đoković: "Ovo je jedan od mojih najboljih mečeva"

Đoković: "Ovo je jedan od mojih najboljih mečeva"

B92 pre 11 minuta
Đoković oborio još jedan rekord

Đoković oborio još jedan rekord

B92 pre 6 minuta
MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

MOK ublažio uslove za učešće ruskih sportista i reprezentacija

Danas pre 3 sata