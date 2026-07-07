Švajcarska - Kolumbija, uživo: Produžeci!

Švajcarska i Kolumbija sastaju se u 22 sata u osmini finala Svetskog prvenstva.

Pobednik ovog susreta igraće protiv Argentine u četvrtfinalu Mundijala. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut... Kimlero je šutirao, a Kobel je morao da reaguje i skloni loptu iz donjeg desnog ugla. Kolumbija ima korner. Šansa za Kolumbiju, posle izvedenog kornera ovaj tim je imao priliku da povede, ali je Lhumi pogodio prečku. Bila je to sjajna prilika, ali nije iskorišćena. Vargas je na zemlji nakon nešto čvršćeg starta nad njim. Igra se nastavlja,