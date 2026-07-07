Održan protest proizvođača malina: Traže cenu od najmanje 500 dinara i razgovor sa ministrom poljoprivrede i otkupljivačima

Morava info pre 1 sat  |  InfoLIGA
Održan protest proizvođača malina: Traže cenu od najmanje 500 dinara i razgovor sa ministrom poljoprivrede i otkupljivačima…

ARILJE – Protestni skup proizvođača maline, organizovan pod okriljem Udruženja malinara iz Arilja, održan je danas u Arilju uz prisustvo predstavnika malinara iz Ivanjice, Arilja, Prijepolja, Kosjerića, Požege i Guče.

Okupljeni proizvođači izneli su svoje zahteve predsedniku opštine Arilje, Predrag Maslar, tražeći da se što hitnije organizuje sastanak sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočićem, na kojem bi prisustvovali i proizvođači i otkupljivači maline. Malinari ističu da je trenutna otkupna cena od 450 dinara po kilogramu neprihvatljivo niska i da bi realna cena trebalo da iznosi najmanje između 550 i 600 dinara po kilogramu. Predsednik opštine Arilje Predrag Maslar
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