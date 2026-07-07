"Infantino zaslužio crveni karton": Nemački mediji ogorčeni zbog odluke Fife

Mediji u Nemačkoj ogorčeno komentarišu odluku Fife da ukine suspenziju američkom fudbaleru nakon što je Tramp telefonirao Infantinu.

Ali i pišu – ovakav razvoj fudbala se odavno nazire. Sjedinjene Države su sa 4:1 glatko poražene od Belgije i tako će završnica Mundijala proteći bez ijednog domaćina, piše Dojče vele. No, to nije primirilo rasprave o poništenoj, to jest „odgođenoj“ suspenziji za američkog fudbalera Folarina Baloguna koji je u susretu šesnaestine finala protiv BiH dobio direktan crveni karton zbog neopreznog starta. Predsednik SAD Donald Tramp javno je rekao da je o tome