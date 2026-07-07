Insistiranje na ispunjavanju obećanja na samitu NATO, odbrambeni napori opterećuju evropske budžete

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute će na samitu alijanse danas i sutra u Ankari insistirati da države članice ispune svoje obećanje o povećanju odbrambenih izdataka, ali je napredak neujednačen i taj napor već opterećuje neke nacionalne budžete, ocenila je agencija Rojters.

Pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa, 32 članice ovog vojnog pakta su se na prošlogodišnjem samitu složile da povećaju odbrambene izdatke na pet odsto svog Bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine, što je dvostruko više od kombinovanog nivoa evropskih država i Kanade 2025. godine. Ali od tada su se pojavila dva tabora - jedan, predvođen Nemačkom i pretežno nordijskim i istočnoevropskim zemljama, pronašao je neophodan budžetski prostor za