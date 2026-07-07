Malinari u Arilju tražili da otkupna cena bude kao lane, za ponuđenu kažu da im ne pokriva ni troškove

Ponovo su malinari nezadovoljni otkupnom cenom maline.

Kažu - sve je poskupelo, samo je malina u odnosu na prošlu godinu pojeftinila sa 620 na 400 dinara za kilogram. Podsetimo, prošle godine malina je bila skupa zbog drastično smanjenog roda usled suše. Berba maline se uskoro privodi kraju, a veći deo ubranih odavno se nalazi u hladnjačama. Za ponuđenu cenu od 400 dinara po kilogramu, malinari kažu da im neće pokriti ni troškove. "Nije ovo više 18. već 21. vek. Svi znamo gde i koliko košta. Nas jednostavno ucenjuju.