Novi bilans: Više od 3.500 ljudi stradalo u zemljotresima u Venecueli

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Novi bilans: Više od 3.500 ljudi stradalo u zemljotresima u Venecueli

Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu 24. juna porastao je na 3.535, saopštilo je u ponedeljak uveče Ministarstvo informisanja Venecuele na društvenim mrežama. "Zvanični bilans od 6. jula: 3.535 mrtvih, 16.740 povređenih", navodi se u saopštenju.

Ujedinjene nacije (UN) procenjuju da je nestalo do 50.000 ljudi. Nada da se pronađu preživeli je mala, a međunarodni spasilački timovi počinju da napuštaju Venecuelu. Više od 17.000 ljudi je bez krova nad glavom, a 856 zgrada je oštećeno, prema podacima vlade. Mnoga raseljena lica žive na ulicama ili u parkovima. Zemljotresi koji su pogodili Venecuelu bili su snage 7,2 i 7,5.
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