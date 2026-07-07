Predsednik ukrajinskog parlamenta: Srbi nisu mali Rusi

N1 Info pre 42 minuta  |  Beta
Predsednik ukrajinskog parlamenta: Srbi nisu mali Rusi
Predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk izjavio je danas u Beogradu da "Srbi nisu mali Rusi", kao što to nisu ni Ukrajinci, Moldavci i Gruzini, poručivši da su to nezavisni narodi koji pripadaju evropskoj porodici. "Sovjetski Savez i Rusija su sejali i nastavljaju da seju neprijateljstva među državama, a ta cena meri se neizmernom ljudskom patnjom. Zato danas u Beogradu želim jasno da kažem - Srbi nisu mali Rusi, Ukrajinci nisu mali Rusi, Moldavci i
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