Slovenija jedina država NATO saveza koja u odbranu ulaže manje od dva odsto BDP-a

N1 Info pre 41 minuta  |  Beta
Slovenija jedina država NATO saveza koja u odbranu ulaže manje od dva odsto BDP-a

Slovenija će ove godine biti jedina članica NATO saveza, koja je za temeljne odbrambene potrebe namenila manje od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), rečeno je danas na samitu NATO-a u Ankari.

Prema izveštaju NATO-a Slovenija će za osnovne odbrambene potrebe ove godine izdvojiti manje od 1,2 milijarde evra, što čini 1,61 odsto BDP-a. Prošle godine su zajedno sa Slovenijom manje od dva odsto BDP-a izdvojile Albanija i Češka, koje su ove godine povećale ulaganja na 2,15 i 2,01 odsto BDP-a. Na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu dogovoreno je da sve države do 2035. godine povećaju ulaganja u odbranu na pet odsto BDP-a, dok se tadašnja slovenačka vlada na
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