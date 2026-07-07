Slovenija jedina država NATO saveza koja u odbranu ulaže manje od dva odsto BDP-a
N1 Info pre 41 minuta | Beta
Slovenija će ove godine biti jedina članica NATO saveza, koja je za temeljne odbrambene potrebe namenila manje od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), rečeno je danas na samitu NATO-a u Ankari.
Prema izveštaju NATO-a Slovenija će za osnovne odbrambene potrebe ove godine izdvojiti manje od 1,2 milijarde evra, što čini 1,61 odsto BDP-a. Prošle godine su zajedno sa Slovenijom manje od dva odsto BDP-a izdvojile Albanija i Češka, koje su ove godine povećale ulaganja na 2,15 i 2,01 odsto BDP-a. Na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu dogovoreno je da sve države do 2035. godine povećaju ulaganja u odbranu na pet odsto BDP-a, dok se tadašnja slovenačka vlada na