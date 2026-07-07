Aksios: Iran lansirao rakete na brodove u Ormuskom moreuzu, nema povređenih osoba

Nedeljnik pre 2 sata
Aksios: Iran lansirao rakete na brodove u Ormuskom moreuzu, nema povređenih osoba

Iranska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana lansirala je u ponedeljak uveče najmanje dve rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, preneo je američki portal Aksios (Axios), pozivajući se na zvaničnike SAD.

Prema tim izvorima, dva komercijalna broda su pretrpela značajnu štetu, ali nije bilo povređenih osoba. Organizacija za pomorsku bezbednost Velike Britanije saopštila je da je tanker za naftu pogođen neidentifikovanim projektilom u blizini obale omanske luke Lima. Nije bilo povređenih niti uticaja na životnu sredinu. Ti incidenti dolaze nakon što runda indirektnih razgovora između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana izgleda nije dovela do napretka ka trajnom
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