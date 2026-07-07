Vučić razgovarao sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Nedeljnik pre 3 sata
Vučić razgovarao sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i „bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice“. „Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Brnabić: Ova saradnja može da nam pomogne da bolje prezentujemo sebe EU

Brnabić: Ova saradnja može da nam pomogne da bolje prezentujemo sebe EU

NIN pre 29 minuta
Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Predsednik parlamenta Ukrajine: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Insajder pre 1 sat
Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

Stefančuk: EU neopravdano usporila proširenje, novi talas procesa mora da bude snažniji

RTV pre 1 sat
Vučić razgovarao sa predsednikom ukrajinskog parlamenta

Vučić razgovarao sa predsednikom ukrajinskog parlamenta

Serbian News Media pre 2 sata
Predsednik sa generalnim sekretarom Interpola o daljem jačanju saradnje

Predsednik sa generalnim sekretarom Interpola o daljem jačanju saradnje

RTV pre 3 sata
Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom (foto)

Vučić se sastao sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom (foto)

Blic pre 4 sati
Vučić sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Vučić sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićOrganizovani kriminalPredsednik SrbijeInterpol

Politika, najnovije vesti »

Izvestilac EP za Kosovo Riho Teras u poseti Prištini

Izvestilac EP za Kosovo Riho Teras u poseti Prištini

Danas pre 5 minuta
Marin Le Pen osuđena na tri godine zatvora, jednu mora da izdrži uz elektronski nadzor

Marin Le Pen osuđena na tri godine zatvora, jednu mora da izdrži uz elektronski nadzor

Euronews pre 4 minuta
Potvrđena presuda Marin le Pen, dobiće nanogicu

Potvrđena presuda Marin le Pen, dobiće nanogicu

Sputnik pre 4 minuta
Evropski parlament danas raspravlja o izveštaju o Srbiji za 2025. godinu (video)

Evropski parlament danas raspravlja o izveštaju o Srbiji za 2025. godinu (video)

Euronews pre 4 minuta
Lazović: Građani očekuju fer izbore i slobodne medije, a ne štrikliranje formalnosti

Lazović: Građani očekuju fer izbore i slobodne medije, a ne štrikliranje formalnosti

N1 Info pre 24 minuta