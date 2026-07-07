Vučić razgovarao sa šefom Interpola o borbi protiv organizovanog kriminala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i „bezbednosnih pretnji koje ne poznaju granice“. „Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku