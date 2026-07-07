Debata u Evropskom parlamentu o Srbiji: Podeljeni stavovi o reformama i otvaranju Klastera 3

U Evropskom parlamentu vođena je rasprava o napretku Srbije na evropskom putu, tokom koje su izneti različiti stavovi o reformama, vladavini prava i mogućem otvaranju Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

Evropski komesar za proširenje Marta Kos izjavila je da su nedavni reformski koraci vlade u Beogradu bili osnova da Evropska komisija preporuči otvaranje pregovaračkog klastera 3 sa Srbijom. Kos je, u debati o Srbiji u Evropskom parlamentu, navela da je Beograd važan partner Evropske unije u regionu sa jasnom evropskom perspektivom. "Zbog toga ohrabrujemo Beograd da iskoristi priliku i napreduje u tom procesu", poručila je Marta Kos. Ona je navela da je Srbija na