Nastavljena objedinjena načelna rasprava o 18 tačaka dnevnog reda: Poslanici postavljali pitanja o ceni otkupa višnje

Newsmax Balkans pre 1 minut  |  Newsmax Balkans
Nastavljena objedinjena načelna rasprava o 18 tačaka dnevnog reda: Poslanici postavljali pitanja o ceni otkupa višnje

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju.

Sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika. Poslanici Skupštine Srbije na početku rada postavljaju pitanja Vladi, a među njima su i ona koja se odnose na otkupnu cenu višnje, ulaganja u poljoprivredu, probleme zagađenja životne sredine. Predstavnik poslaničke grupe Radnička partija - Ruska stranka - Ujedinjena seljačka stranka Milija Miletić pitao je Ministarstvo poljoprivrede da li postoji mogućnost da se preduprede niske otkupne cene višnje i da li će ministarstvo
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