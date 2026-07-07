Skupština završila rad: Poslanici o zakonima i ODIHR preporukama, sednicu obeležilo ometanje ministarke

Poslanici Skupštine Srbije završili su današnji rad, a raspravu o tačkama dnevnog reda nastaviće u sredu od deset časova.

Poslanici vladajuće koalicije i opozicije su najviše govorili o Predlogu zakona o roditeljma negovateljima, autentičnom tumačenju odredbe Zakona o elektronskim medijima, ali i o ODIHR preporukama koje su implementirane u zakonima koji su na dnevnom redu. Današnji rad obeležila je kraća pauza zbog toga što je deo opozicije ometao govor ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski udarajući u poslaničke klupe i praveći