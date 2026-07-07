(Video) Srbija i Italija obnavljaju nekada veoma popularnu železničku liniju između Beograda i Trsta

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
(Video) Srbija i Italija obnavljaju nekada veoma popularnu železničku liniju između Beograda i Trsta

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević sastala se sa italijanskim kolegom Mateom Salvinijem, sa kojim je dogovorena saradnja na obnovi železničke linije Beograd–Trst, dok je on poručio da će Italija podržati evropski put Srbije.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević razgovarala je sa potpredsednikom Saveta ministara u Vladi Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem i izjavila da će dve zemlje zajedno raditi na projektu ponovnog uspostavljanja železničke linije između Beograda i Trsta, kao i da će našim profesionalnim vozačima uskoro biti odobrena viza D. "Posebna zahvalnost za razumevanje jedne velike muke za profesionalne
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