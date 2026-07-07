Predsednici parlamenata država kandidata za EU na skupu u Beogradu; Vučić: Nisam optimista, važno je da sarađujemo

NIN pre 2 sata
Predsednici parlamenata država kandidata za EU na skupu u Beogradu; Vučić: Nisam optimista, važno je da sarađujemo

U Palati Srbija u Beogradu počela je dvodnevna Konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata.

Konferenciju su otvorili predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio učesnicima konferencije da je ponosan što su gosti Beograda i Srbije. "Mogao bih da kažem da je ta reč 'gost' možda i pogrešno izgovorena - jednako ste domaćini baš kao i mi. Nedavno sam bio u gruzijskom parlamentu i razgovarao sam sa gospodinom Papuašvilijem i mnogo toga naučio, ne
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