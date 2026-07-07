SZO alarmira Evropu: Stiže novi toplotni talas, upozoravaju na još smrtonosnije nedelje i rast broja žrtava

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorila je danas da bi Evropu mogle da očekuju "još smrtonosnije nedelje", zbog novog toplotnog talasa koji se formira iznad Atlantika.

Regionalni direktor SZO za Evropu Hans Kluge održao je u ponedeljak vanredni razgovor sa predstavnicima 41 zemlje regiona, Evropske komisije i organizacija civilnog društva, kako bi se razmotrile pouke iz nedavnog toplotnog talasa i pripreme za naredni period, prenosi Rojters. Kluge je naveo da su zemlje koje imaju uspostavljene akcione planove za zaštitu zdravlja od visokih temperatura brže reagovale i bolje zaštitile stanovništvo tokom junskog toplotnog talasa,