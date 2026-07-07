Andrija Bajić je autor velikog hita: Snimile su ga 22 pevačice, a on od toga nije dobio ni dinar

Andrija Bajić preminuo je danas, 7. jula, nakon duge i teške bolesti, u devetoj deceniji života.

Andrija je na domaćoj sceni ostavio dubok trag. Zajedno sa bratom Tomislavom nastupao je kao član čuvenog dueta Braća Bajić, koji je tokom druge polovine prošlog veka stekao ogromnu popularnost širom Jugoslavije. Njihove pesme obeležile su brojne generacije, a albumi i singl ploče prodavali su se u milionskim tiražima. Andrija Bajić je svojevremeno govorio o autorskim pesmama koje su obeležile istoriju narodne muzike. Posebno je isticao numeru "Nad izvorom vrba se